SUL POSTO I CARABINIERI

Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie, nel Barese

La vittima era nel locale quando sarebbe stata raggiunta da alcuni proiettili. Ancora da chiarire la dinamica

30 Apr 2026 - 22:13
© Ansa

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Un uomo è stato ucciso nella serata di giovedì 30 aprile in un ristorante a Bisceglie, a nord di Bari. Secondo quanto si apprende, la vittima era nel locale quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'accaduto non è chiara, e non si sa ancora se si sia trattato di una lite o di un agguato.

Sul posto ci sono carabinieri, polizia e personale del 118.

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