Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie, nel Barese

Un uomo è stato ucciso nella serata di giovedì 30 aprile in un ristorante a Bisceglie, a nord di Bari. Secondo quanto si apprende, la vittima era nel locale quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'accaduto non è chiara, e non si sa ancora se si sia trattato di una lite o di un agguato.