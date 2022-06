Omicidi Sarzana e Vicenza, Cartabia manda gli ispettori

Il ministro della Giustizia Marta Cartabia chiede all'ispettorato di avviare approfondimenti dopo le ultime notizie sugli omicidi di Sarzana e Vicenza.

Si è appreso infatti che l'uomo accusato del duplice omicidio di Sarzana, dove le vittime sono una 35enne e una 43enne, doveva essere in carcere da mesi per rapina aggravata. In merito al caso di Vicenza (Zlatan Vasiljevic ha ucciso la ex moglie e la ex compagna), l'uomo aveva diversi episodi di violenza domestica alle spalle e aveva minacciato di morte una delle due donne.