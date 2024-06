Caltanissetta, detenuto suicida in carcere | Oltre 100 morti in cella da inizio anno

Attualmente, le prigioni italiane ospitano oltre 61mila persone, ben al di sopra della loro capacità, con un eccesso stimato in 13.500 detenuti. In risposta al crescente numero di suicidi, il ministero sta lavorando anche per istituire un albo per le comunità del terzo settore, permettendo ai detenuti con i requisiti ma senza una dimora, di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o affidamento in prova, con obbligo di lavoro. Si prevede che questo possa applicarsi a chi ha una pena residua inferiore ai due anni.