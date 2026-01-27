Olimpiadi, Piantedosi vede l'ambasciatore Usa sul ruolo dell'Ice

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha incontrato l'ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta. Al centro del vertice gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento dell'His (Homeland security investigations) - componente investigativa dell'Ice - con le sale operative delle autorità italiane per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi in occasione dell'Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Come già ribadito più volte dalle autorità di governo, gli agenti dell'Ice non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico.