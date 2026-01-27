Olimpiadi, Piantedosi vede l'ambasciatore Usa sul ruolo dell'Ice
Collaboreranno con le sale operative ma non ci sarà nessuna funzione esterna di ordine pubblico
© Afp
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha incontrato l'ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta. Al centro del vertice gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento dell'His (Homeland security investigations) - componente investigativa dell'Ice - con le sale operative delle autorità italiane per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi in occasione dell'Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Come già ribadito più volte dalle autorità di governo, gli agenti dell'Ice non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico.
"Alle Olimpiadi di Milano-Cortina non troveremo agenti dell'Ice in mezzo alla strada ma solo divise che voi conoscete: quelle dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanzieri" ha precisato in queste ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo fonti dell'ambasciata Usa a Roma, il personale dell'Ice sarà effettivamente in Italia ma "ovviamente non svolge operazioni di controllo dell'immigrazione" in Paesi stranieri.