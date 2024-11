Novara, scontro tra auto: muore 14enne, gravissimo il fratello di 5

La vittima, nello scontro tra auto avvenuto poco prima delle 17 del 22 novembre, era rimasta incastrata tra le lamiere insieme alla nonna, che non sarebbe in pericolo di vita.



Stando a una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente. Le dinamiche sono ancora da chiarire. A causa dell'impatto nonna e nipoti sono rimasti imprigionati nell'abitacolo. Giunti sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118, ma purtroppo per uno dei due fratelli non c'è stato niente da fare. Sull'altra auto, due feriti ma non gravi.