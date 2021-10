Obbligo Green pass, Inps: 152.780 malati, +14,6% su lunedì scorso

Ansa

Dall'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, scattata venerdì 15 ottobre, sono aumentati i certificati di malattia. Per la giornata di lunedì 18 ottobre (fino alle 17) l'Inps ha ricevuto 152.780 certificati, da mettere in relazione con quelli risultanti alle 17 di lunedì 11 ottobre, pari a 133.270. L'incremento tra gli insiemi omogenei, fa sapere l'Istituto, è pari al 14,6%.