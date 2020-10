Nuovo sfregio al Colosseo, incide le sue iniziali: denunciata una turista 14enne

Danneggiamento aggravato. Con questa accusa i carabinieri hanno denunciato una 14enne tedesca, in viaggio turistico nella Capitale, che aveva inciso le iniziali del suo nome sui pilastri millenari del Colosseo . I militari dell'Arma, allertati dal personale addetto alla vigilanza dell'area monumentale, hanno accertato lo sfregio, appena compiuto con una pietra.

Danneggiamento aggravato - La turista aveva inciso la lettera "E", iniziale del suo nome, su un pilastro al piano terra del famoso monumento. Identificata e denunciata all'Autorità Giudiziaria, la 14enne è stata poi riaffidata ai genitori. E' l'ennesimo sfregio all'Anfiteatro Flavio, tante volte preso di mira da molti turisti di ogni parte del mondo che non mancano di imbrattare o deturpare i resti di numerosi reperti archeologici.

I precedenti - Un episodio simile era accaduto solo un mese fa, nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre: anche un cittadino irlandese di trentadue anni, in visita nella Capitale per trascorrere qualche giorno di vacanza, era stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Comando di Piazza Venezia per danneggiamento aggravato su cose di interesse storico e artistico. Secondo le segnalazioni di alcuni testimoni, l'uomo era stato sorpreso mentre incideva con un oggetto appuntito, le sue iniziali su uno dei pilastri.

Il "segno" indelebile dell'inciviltà - Una brutta abitudine che sfida i secoli, proprio come le mura spesso maltrattate da turisti maleducati. Visitatori che non resistono alla tentazione di lasciare, del loro passaggio, solo un "bruttissimo" ricordo.