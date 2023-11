Nuovo naufragio al largo di Lampedusa, muore una donna

Tgcom24

È stato nella fase di trasbordo, dal barchino alla motovedetta della Guardia di finanza, che improvvisamente la carretta in metallo ha ceduto ed è colata a picco. In mare sono finiti tutti i 47 migranti, originari di Guinea, Mali e Costa d'Avorio, che erano a bordo. La donna è rimasta in acqua per pochi minuti, ma quando è stata recuperata era già esanime. Inutile ogni tentativo di rianimarla.

Il barchino, stando a quanto è stato riferito ai finanzieri, era partito da Sfax in Tunisia lunedì sera.