Lampedusa, maxi sbarco nella notte: arrivati 347 migranti

A soccorrere la carretta, salpata da Zouara in Libia, sono state due motovedette della capitaneria di porto e una della guardia di finanza. A bordo del peschereccio bengalesi, egiziani, pakistani e siriani . Tutti hanno riferito d'aver pagato da 4mila a 8mila euro per la traversata.

Hotspot di contrada Imbriacola: dove sono gli immigrati a Lampedusa In totale sono ora 356 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola, ieri sera, dopo il trasferimento di 210 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle, erano rimasti appena 9 ospiti. Al momento sono in corso le procedure di identificazione dei nuovi arrivati, in attesa che la Prefettura di Agrigento disponga eventuali nuovi spostamenti.

Tajani: "Linea durissima sui visti falsi per i clandestini "Sul tema dei migranti è intervenuto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che recentemente ha mandato gli ispettori in Congo per verificare la situazione del rilascio dei visti. Nei mesi scorsi analoghe iniziative sono state prese per altri Paesi. "L'immagine che ne è venuta fuori - ha spiegato il ministro a Libero - è quella di un quadro profondamente deteriorato. Di una situazione preoccupante. Soprattutto in Congo".

Cosa è successo a Lampedusa il 3 ottobre 2013 Appena pochi giorni fa è ricorso il decimo anniversario della strage a Lampedusa del 3 ottobre 2013. In quella tragica notte, centinaia di migranti, somali ed eritrei, erano quasi arrivati sull'isola siciliana. Erano partiti dalla Libia, a bordo di un peschereccio. Di fronte all'Isola dei Conigli, per segnalare la loro posizione, incendiarono una coperta. Le fiamme si propagarono subito: 368 i migranti morti; 155, fra cui sei donne e due bambini, i salvati.