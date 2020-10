Nuovo Dpcm, Giulio Gallera: “Palestre e piscine potevano non essere chiuse”

"Penso che le palestre e le piscine potevano non essere chiuse". Così Giulio Gallera a "Mattino Cinque" commenta le misure previste dal nuovo Dpcm. "In questi mesi abbiamo visto - continua l'assessore al Welfare della Lombardia - che per andare in palestra ti dovevi prenotare, il numero di persone era limitato e gli attrezzi sanificati".

"Bisogna essere selettivi. Siamo in una situazione complicata, il governo ha fatto scelte non facili, le attività però forse potevano essere selezionate meglio - riferisce Gallera che conclude - adesso ci sono due, tre settimane davanti e poi vedremo".