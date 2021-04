Nuovo digitale terrestre, cosa cambia a partire da settembre 2021

Il digitale terrestre cambia ancora. Marco Camisari Calzolari di "Striscia la Notizia" spiega quali potrebbero essere le conseguenze di questo cambiamento. Già da settembre 2021 alcune regioni dovranno adeguarsi al nuovo aggiornamento. Si inizierà dal Nord Italia, seguirà il Centro e a finire il Sud.

Qualcuno dovrà cambiare il televisore, ma non tutti : "Chi ha acquistato la tv dopo il 2017 è già adeguato al nuovo standard", spiega l'esperto del web di "Striscia". Per tutti coloro che, invece, hanno una televisione acquistata prima del 2017 bisognerà controllare se il proprio decoder è compatibile o meno alle nuove esigenze richieste. Questo cambiamento comporterà la possibilità di ottenere una qualità video migliore e ci sarà spazio per nuovi canali. Lo Stato, inoltre ha previsto un bonus di 50 euro per tutti coloro che saranno costretti a cambiare la tv, ma solo per le famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro annui.