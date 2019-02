Nuovi nomi per i quartieri di Milano: NoLo diventa un acronimo ufficiale

NoLo non è più un acronimo che scimmiotta i newyorkesi SoHo, NoHo o TribeCa, ma il nome ufficiale di un quartiere di Milano in grande fermento, quello compreso tra viale Monza, via Padova e il Naviglio della Martesana. La zona "North of Loreto" era stata "inventata" sei anni fa come provocazione/iniziativa spontanea del designer Francesco Cavalli e dei grafici Luisa Milani e Walter Molteni. L'iniziativa, nata quasi per gioco, voleva identificare un quartiere dalla reputazione non bellissima, multietnico e quasi degradato. In poco tempo però, complice anche questa nuova identità, si è popolato di creativi, coworking, writing, gallerie d'arte, loft e location per sfilate e Fuori Salone del mobile. Adesso il Consiglio comunale ha dato il via libera all'emendamento al Pgt, il Piano di governo del territorio, che rinomina i quartieri della città e dà spazio ai nuovi nati negli ultimi anni, come appunto Nolo o Porta Nuova, la zona dei grattacieli e del nuovo skyline cittadino.