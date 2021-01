Nuova bozza Piano pandemico, valutare cure caso per caso

Afp

Cambia il testo della bozza del Piano pandemico 2021-2023 nel passaggio sulla cura dei pazienti in caso di scarsità di risorse. Nella prima versione l'indicazione era trattare preferenzialmente i pazienti "con più probabilità di trarne beneficio". Il nuovo documento dice di "agire in scienza e coscienza" e di "valutare caso per caso" precisando che "gli interventi si basano sulle evidenze scientifiche e sono proporzionali alle condizioni cliniche".