Lula (Nuoro), sparatoria dopo festa in paese: 42enne morto in ospedale

Subito dopo la sparatoria l'uomo era stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni disperate. E' deceduto poco prima delle 16 di marte nel reparto di rianimazione.

Il processo per l'omicidio del fratello

Nico Piras era sotto processo con la moglie Alice Flore in Corte d'Appello a Cagliari per l'omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso nelle campagne del paese il 25 gennaio 2015 per questioni di eredità. Assolto in primo grado, fu condannato a 24 anni in appello, sentenza poi cancellata dalla Cassazione, che aveva ordinato un nuovo processo. Un altro fatto di sangue aveva segnato la vita di Piras: nel 1986 fu ucciso il padre, proprio davanti al fratello Angelo Maria, che all'epoca aveva solo undici anni.