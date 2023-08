Cadavere trovato a Sassari: un 48enne fermato per omicidio

A Sassari c'è un fermo per l'omicidio di Nicola Pasquarella, l'80enne trovato morto sabato mattina nel boschetto vicino al polo scientifico dell'Università, di fronte all'Orto botanico.

In manette è finito un 48enne sassarese. L'anziano, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, sarebbe stato ucciso a colpi di bastone al termine di una lite, pare per motivi di gelosia. Poi il 48enne avrebbe dato fuoco al cadavere, forse per cancellare le tracce, ed è fuggito.