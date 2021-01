Nucleare, Costa: "Siti per le scorie attesi da anni, basta polemiche"

-afp

La Cnapi (Carta dei siti idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari) è "un atto che il Paese aspettava da tempo". Lo ha scritto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, aggiugendo: "Da troppi anni i rifiuti radioattivi sono stipati in siti provvisori. Pensiamo a tac, risonanze magnetiche o medicina nucleare, si tratta di rifiuti che vanno messi in sicurezza. Oggi parte uno storico percorso, non è tempo di polemiche".