Novara, un tifoso della Pro Patria cade dalla curva allo stadio: gravissimo

Un tifoso della Pro Patria, 40 anni, è gravissimo dopo essere caduto dalla curva dello stadio di Novara "Silvio Piola". L'uomo è finito nel fossato della struttura sportiva, facendo un volo di quasi otto metri. Il supporter della formazione di Busto Arsizio si sarebbe sporto dalla gradinata a fine partita, un match valevole per il girone A di serie C, terminata 2-1 per la formazione di casa, scivolando sotto. Subito portato in Rianimazione all'ospedale di Novara, è ricoverato in condizioni gravissime.