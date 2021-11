Margherita, 105 anni e non sentirli: ha sconfitto il Covid... e ha fatto la terza dose

La signora Fiorenza lo scorso anno a 104 anni è stata positiva al Covid ma non si è ammalata. "Era novembre – ricorda Aldo a Il Mattino - È risultata positiva ma asintomatica. Per precauzione è stata portata in ospedale ma non aveva febbre: sicuramente la sua forte fibra gli ha fatto da scudo". La nonnina ora ha fatto anche la terza dose: "Raccomanda di fare il vaccino – dice Aldo - e pensa l’epidemia del Covid verrà superata come è successo a lei".