Non versa 3 milioni di tasse per pagare i dipendenti, assolta dal giudice | Gli operai: "Grazie, orgogliosi di te"

Ha scelto di non pagare le tasse per non licenziare nessuno dei suoi 250 dipendenti e il giudice le ha dato ragione. “Mattino Cinque” racconta la storia della titolare di un'azienda, in provincia di Pavia, assolta dall’accusa di evasione fiscale pur non avendo versato all’erario 3,5 milioni di euro di tasse. La motivazione? L’imprenditrice ha omesso il versamento allo scopo di garantire la continuità aziendale minacciata dalla crisi.

“Grazie per aver pensato a noi, sono fiero di avere un datore di lavoro che si prende una responsabilità del genere”, alcuni dei commenti dei suoi operai. La titolare dell’azienda ha ritrovato la serenità e commenta: “Ora possiamo continuare a fare il nostro lavoro”.