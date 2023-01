"Non mi sento sfruttato": parla il rider che ha fatto 50 km per consegnare un panino facendo pentire l'acquirente

" Quando ho capito, mi sono pentito. Non utilizzerò più questo servizio ", le parole di Andrea Bassi. Ad assolverlo dai suoi peccati, però, ci ha pensato lo stesso rider , Filippo Bazerla, che con un post su Facebook ha spiegato un po' di cose: non si sente sfruttato ; si sarebbe potuto rifiutare di fare la consegna; se la consegna fosse saltata, non avrebbe subìto ripercussioni .

La "spiegazione" del rider "Non mi sento sfruttato - spiega il rider - perché non conta la quantità di denaro nel mio modo di essere quanto piuttosto la qualità del tempo in cui vivo. In soldoni, se vado in ufficio e devo stare in silenzio 8 ore, per fare due ore di pausa pranzo, insomma queste cose alienanti e per me almeno tristi, io rifiuto. L'ho sempre fatto e sempre lo farò!".

Il ragazzo riconosce che "la distanza era tanta", ma precisa: "Se ho accettato quella consegna è perché amo il mio lavoro, posso rifiutarle se voglio. Inoltre l'app è deliveroo nel caso di specie, quindi non era neanche vero che vengo penalizzato rifiutando. L'ho anche detto all'assessore che il problema era che non cerano altri rider a parte me! Ma ripeto come ho rifiutato 3 volte potevo farlo 4 o 5".



Il giovane, poi, riferendosi direttamente a colui che ha fatto e ricevuto l'ordine, ricorda: "Se voleva poteva annullare l’ordine, sia prima che dopo 5 minuti dall'offerta contrattuale, ma se lo faceva dopo, io avrei ricevuto un indennizzo. Ma meglio così, se no arrivavo a Bussolengo e scoprivo di aver fatto la strada per niente e allora non sarebbe andato bene".