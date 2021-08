Con una telecamera nascosta "Controcorrente" entra nella sede della più grande associazione no vax d'Italia. Qui non solo offrono tutela legale a chi non intende vaccinarsi, ma convincono anche a non farlo. "Purtroppo molti stanno mollando. Noi seguiamo molti sanitari, qualcuno fortunatamente resiste: qualcuno piuttosto che perdere il lavoro si vaccina, noi cerchiamo di salvarli dal vaccino". Sono le parole di un consulente che, filmato di nascosto, parla con l'inviata di Rete 4 che si è finta no vax.

"Il presidente del Consiglio diffonde bufale e fake news - continua il consulente dell'associazione no vax - il vaccino è inutile lo dimostrano molti Stati come la Spagna, l'Inghilterra, Israele i tre Stati più vaccinati sono quelli che hanno più casi". "Ci sono studi - afferma - che dimostrano che chi è vaccinato prende più facilmente il Covid rispetto chi non lo è". Infine il consultente spiega che hanno referenti in tutta Italia e alla fine consegna alla giornalista il conto della consulenza: 50 euro che invece, secondo accordi telefonici, doveva essere gratuita.