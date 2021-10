"Qualcuno non vedeva l'ora di dare la notizia... Dato che la fonte non sono io, vi è un'imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni...", ha scritto su Facebook Schilirò, la funzionaria di polizia che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass in piazza San Giovanni a Roma.