No Green pass assaltano un bus in Val di Susa, i passeggeri: "Presi in ostaggio, abbiamo avuto paura"

Un autobus francese in arrivo da Briancon e diretto verso Oulx, in Val di Susa, è stato sequestrato da un gruppo di anarchici No Green pass tra Claviere e Montgenevre, a ridosso del confine italo-francese. L'episodio è avvenuto sabato, quando il mezzo è stato bloccato in strada da uomini incappucciati che hanno immobilizzato il conducente. "È durato più di un quarto d'ora, eravamo impietriti. Ci siamo sentiti come degli ostaggi, abbiamo avuto molta paura", hanno raccontato i passeggeri a La Stampa.