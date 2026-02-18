A Niscemi è nata Amalia, la maestra che le ha dato una casa: "L'hanno chiamata come me"
A "Mattino Cinque" la donna: "Speriamo sia una speranza per un paese nuovo"
© Da video
Si chiama Amalia ed è la bambina nata dalla famiglia rimasta senza casa a Niscemi dopo la devastante frana che ha colpito il comune nelle scorse settimane. La bambina porterà lo stesso nome dell'insegnante che ha ospitato in casa la madre e gli altri suoi bambini nella sua villa in campagna.
A "Mattino Cinque", l'insegnante racconta la felicità di questo momento: "Ho saputo che questo nome, in arabo significa 'speranza' - ha detto Amalia Scifo -, mi auguro che ci sia veramente speranza per un paese nuovo, che possa crescere nella solidità e che garantisca un futuro per i giovani. Abbiamo perso la parte principale del paese e abbiamo fiducia che il paese venga ricostruito".
Molte persone non hanno ancora una casa: "Si tratta della cosa più importante - ha aggiunto -. Non si può rimanere indifferenti di fronte a queste cose. Abbiamo cercato di aprire le porte a chi ha perso la casa".