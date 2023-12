I Nipoti di Babbo Natale continuano a colpire: pioggia di doni in oltre 400 Rsa

L'iniziativa di Un Sorriso in Più Onlus, alla sesta edizione, non smette di portare la magia delle Feste agli anziani delle case di riposo italiane. Quest'anno realizzati i desideri di più di 6.400 nonni acquisiti

Sono questi gli ingredienti di una favola di Natale che si ripete da sei anni e che vede protagonisti gli anziani ospiti delle Rsa di tutta Italia e migliaia di nipoti acquisiti per le feste, sparsi in giro per il mondo. Tra tutti, nonna Mirella con la nipote Carlotta e nonna Rossana con la nipote Martina, con le loro storie di attesa e sorpresa, lacrime e sorrisi sotto l'albero, sono le protagoniste dell'edizione 2023 dei Nipoti di Babbo Natale . Ma non solo loro, perché anche quest'anno in oltre 400 case di riposo, aderenti all'iniziativa di Un Sorriso in Più Onlus in diciotto regioni, sono arrivati i doni richiesti da più di 6.400 anziani ospiti. Ed è subito magia del Natale che scaccia solitudine e nostalgia di casa. Una magia che, comunque, non si esaurisce il 25 dicembre: l'inaspettato risvolto della realizzazione di un desiderio è l'incontro con l'anziano e l'opportunità di una nuova e speciale amicizia.

Tgcom24

Le storie di Rossana e Mirella e delle loro Nipoti di Babbo Natale La signora Rossana di 93 anni aveva espresso il suo desiderio: "Vorrei un'agenda per il nuovo anno, con tanto spazio, dove poter annotare i miei pensieri, ciò che mi accade nelle mie giornate, le mie memorie e ricordi... ecco, così mi piace passare il mio tempo qui". E' stata Martina ad accogliere questa richiesta con un immediato: "Ci penso io!". E nonna Rossana, tutta contenta, ha posato con la sua agenda 2024.

Nonna Mirella, 82 anni, aveva confidato un altro desiderio: "Sotto l'albero vorrei trovare un cagnolino di peluche da tenere sul mio letto, lo porterei anche con me per farmi compagnia". Pronta la risposta di Carlotta: "Cara signora Mirella, sono una ragazza di 24 anni e sono molto felice di poter essere la sua nipote per quest'anno". Così un pupazzo di peluche a forma di cane, morbido e profumato, ha reso felice Mirella per questo Natale.

E ancora nonna Cesarina, 86 anni, che ha ricevuto una bicicletta "per fare un ultimo bel giro". "La utilizzavo ogni giorno per andare a lavorare e mentre pedalavo ammiravo la bellezza della natura - racconta con nostalgia. - Ogni giorno partivo sempre un po' prima da casa per potermi fermare e scoprire un nuovo fiore sbocciato o godere dei colori dell'autunno che vestivano gli alberi delle stradine che percorrevo". Nadia e Chiara, nipoti di Babbo Natale, l'hanno accontentata: "Cara Cesarina, siamo due amiche con la passione per la bici. Leggere il tuo desiderio ci ha fatto tremare il cuore e abbiamo deciso di realizzarlo insieme. Con noi ci sono anche Olly e Pina, le nostre due biciclette, che non vedono l'ora di fare una pedalata insieme a te. Partiremo da Como per arrivare a Romanengo per venirti a conoscere, sentire i tuoi racconti e realizzare il tuo sogno".

L'iniziativa Nipoti di Babbo Natale, di Un Sorriso in Più Onlus, è alla sua sesta edizione e coinvolge migliaia di "nipoti": durante le cinque edizioni del progetto, sono stati realizzati in tutto 25.241 desideri. Una preziosa opportunità, questa, per raggiungere gli anziani delle Rsa, creare speranza e attesa, far sentire loro vicinanza dal mondo esterno, creare insieme l'atmosfera di Natale, anche lontano da una famiglia di sangue.

Ma il lavoro della onlus, con oltre 100 volontari, non si ferma al giorno di Natale: con il progetto "Nipoti di Penna" si creano amicizie epistolari tra anziani e "nipoti", inoltre c'è la web tv Un Sorriso in Più Family per intrattenere, divertire, informare gli anziani delle Rsa con una programmazione settimanale.