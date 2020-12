Nigeria, liberati gli studenti rapiti da Boko Haram

Gli studenti rapiti in Nigeria dai jihadisti di Boko Haram sono stati liberati. Lo rende noto un consigliere presidenziale, anche se al momento non è ancora chiaro quanti dei 300 ragazzi siano stati rilasciati. "Gli studenti sono stati salvati, il governo dello stato di Katsina ha confermato la notizia", ha detto su Twitter Bashir Ahmaad, assistente personale del presidente nigeriano Muhammadu Buhari.

Un portavoce del governatore dello stato di Katsina, dove sono stati portati i ragazzi, ha detto che questi erano in buone condizioni e attesi a casa entro poche ore.

Una fonte della sicurezza ha detto all'Afp che alcuni dei ragazzi sono rimasti nelle mani dei loro rapitori. "I banditi li hanno appena abbandonati nella boscaglia dopo aver preso il riscatto che chiedevano", ha detto la fonte, che ha chiesto di non essere nominata, aggiungendo che il gruppo di ragazzi ancora in custodia è trattenuto da un noto criminale, Awwalun Daudawa.

Il numero di studenti rapiti la scorsa settimana a Kankara, nello stato di Katsina, rimane poco chiaro: 320 o 333, secondo due resoconti di funzionari, mentre i locali di Kankara lo stimano a più di 500. L'attacco è stato inizialmente attribuito a criminali, conosciuti localmente come banditi, ma è stato successivamente rivendicato da Boko Haram.

Il gruppo jihadista ha rilasciato un video di oltre sei minuti in cui un adolescente, circondato da un gruppo numeroso di altri ragazzi, dice in lingua inglese e hausa di essere tra i 520 studenti sequestrati dalla scuola a Kankara, aggiungendo "siamo stati catturati dalla banda di Abu Shekau (leader di Boko Haram)". Alcune fonti hanno riferito all'Afp che l'operazione è stata condotta da Awwalun Daudawa in collaborazione con Idi Minorti e Dankarami, altri due capi del crimine con forti seguaci locali, che agiscono per conto di Boko Haram.