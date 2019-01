Neve al Nord anche in pianura, attivata l'unità di crisi della Protezione civile

L'unità di crisi della Protezione civile è stata attivata con le regioni del Nord Italia per l 'emergenza meteo attesa nelle prossime ore. Un' ondata di maltempo investirà infatti l'Italia settentrionale, con nevicate che raggiungeranno anche quote pianeggianti. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli fa sapere che l'unità seguirà con attenzione i fenomeni, in stretto contatto con Regioni, vigili del fuoco e servizi di soccorso.

Allerta neve a Milano - Il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) con le direzioni Mobilità e ambiente, sicurezza e polizia locale che, a partire dalle 5 di venerdì, monitoreranno la situazione meteo e le precipitazioni in città per coordinare gli interventi necessari in caso di neve e gelate. Amsa e Atm sono preallertate e pronte ad attivarsi per problemi di viabilità e trasporto. Il Comune invita i cittadini a preferire il trasporto pubblico per gli spostamenti di venerdì.



Scuole chiuse ad Asti, Alessandria, Cuneo, Como - Le scuole resteranno chiuse venerdì per allerta neve a Cuneo, Asti e Alessandria in Piemonte, a Como in Lombardia, in seguito all'allerta arancione della Protezione civile. Studenti a casa anche a Mondovì e Alba (Cuneo), Novi Ligure, Tortona, Ovada, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia e Gavi (Alessandria).