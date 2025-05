Neonati morti, rinviata al 23 maggio l'udienza per Chiara Petrolini

È stata rinviata al 23 maggio l'udienza per Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. "È iniziata l'udienza preliminare, ci sono state le richieste di costituzione di parte civile e poi c'è stato un rinvio per prendere posizione su una costituzione di parte civile di un'associazione che ha chiesto di costituirsi (La caramella buona, ndr), siamo fermi alle prime battute", ha dichiarato Nicola Tria, avvocato di Petrolini. "Non si è parlato di perizie oggi, non in termini concreti - ha detto il legale -. Siamo ancora all'inizio dell'udienza preliminare, quindi non se ne è parlato".