Traversetolo (Parma), neonati uccisi: giovedì Chiara sarà interrogata dal gip | "Volevo quei bambini"

Non mancano le contraddizioni date negli interrogatori e nelle dichiarazioni fatte in due momenti diversi, il 2 settembre, quando Chiara ha negato una gravidanza pregressa, e poi il 10, quando è stato ritrovato il secondo corpo. "Io volevo quel bambino", ha detto riferendosi al neonato di agosto. Ma, durante la gravidanza, "non ha mai disdegnato l'uso di sigarette elettroniche e con tabacco, anche accompagnato da assunzione di bevande alcooliche; da ultimo, dopo che il travaglio era di fatto già iniziato, e nell'imminenza del parto, Chiara non ha neppure disdegnato l'uso di marijuana", ha spiegato il procuratore di Parma Alfonso D'Avino. Inoltre, sul Web cercava come indurre o accelerare un parto, come favorire un aborto e anche notizie sulla decomposizione di un cadavere. Mai invece, ha osservato la procura, ha fatto ricerche su vita e salute di un bambino o su una possibile via d'uscita alternativa, come un parto in anonimato, per affidamento o adozione.