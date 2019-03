Nello spezzino un quartiere a luci rosse per rilanciare il commercio: la proposta della Lega

"L'unico modo per rilanciare il commercio cittadino è aprire un quartiere a luci rosse nel centro storico". E' la proposta del capogruppo della Lega a Sarzana (La Spezia) Emilio Iacopi. "In fondo non sto parlando di cose fantasiose - aggiunge - Accade già in molte città importanti nel mondo. Non solo Amsterdam, ma anche Parigi e altre". Le affermazioni del leghista stanno facendo discutere. Ma lui spiega: "In consiglio comunale stavamo affrontando l'annoso problema della crisi del commercio in centro città, tra fondi sfitti e proposte per far ridecollare il settore. Ho risposto così, in modo provocatorio, alla minoranza: il settore a luci rosse in effetti è l'unico che non conosce crisi".