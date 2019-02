Prostituzione, Salvini: "Sì alla riapertura delle case chiuse"

Veneto, ok alla proposta di legge per creare un albo delle prostitute -"Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole espresso dalla quinta commissione sulla mia proposta di legge per la disciplina dell'esercizio della prostituzione: credo sia doveroso proporre soluzioni concrete a questo problema, che la legge Merlin ha solo aggravato". Così Antonio Guadagnini, consigliere regionale di "Siamo Veneto", il relazione alla proposta che prevede, tra l'altro, la creazione di un albo delle prostitute e l'ergastolo per chi sfrutta la prostituzione minorile.



"La mia proposta tiene conto della giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione", spiega, "la quale ha affermato che chi esercita questo lavoro è un "libero professionista", il quale ha diritto a ricevere un giusto compenso, e dovrebbe avere sempre diritto ad emettere fattura con partita iva. Essa inoltre afferma che affittare o cedere un appartamento per uso di prostituzione, entro certi limiti, non dovrebbe considerarsi favoreggiamento della prostituzione". Guadagnini stima che oggi la prostituzione generi in Italia un notevole indotto: 9 milioni di clienti, 5 miliardi di euro il giro d'affari sottratto all'imposizione fiscale. "Anche da questo punto di vista, la legge Merlin è un totale fallimento: essa, nei fatti, ha prodotto un gigantesco giro d'affari illecito, sottratto al fisco", osserva il consigliere veneto. La legge prevede poi il rispetto di stringenti norme sanitarie e un consistente inasprimento delle pene per lo sfruttamento. Auspico che la proposta arrivi presto in aula per completarne l'iter legislativo".