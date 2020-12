Nel Biellese dà pistola a marito e lui si uccide: condannata a 2 anni per aiuto al suicidio

carabinieri

Christine Texier, 74enne di Magnano, in provincia di Biella, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato per il reato di aiuto al suicidio. La pena è stata sospesa e la donna non andrà in carcere. Il marito, affetto da una malattia degenerativa, nel giugno di due anni fa aveva chiesto alla moglie di portargli la pistola che teneva sempre con il colpo in canna, dopodiché si era ucciso con un colpo alla tempia.