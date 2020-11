Negazionisti, prese di mira le ambulanze che attraversano le strade per salvare vite

La nuova frontiera dei negazionisti è prendere di mira le ambulanze che attraversano le strade per salvare vite. Per coloro che negano l'esistenza del Covid quei mezzi sarebbero vuoti e viaggerebbero a sirene spiegate perché parte di un complotto per terrorizzare i cittadini.

"Mattino Cinque" raccoglie i video social di queste persone. Da Torino a Milano fino a Napoli, coloro che non credono al coronavirus cercano in tutti i modi di dimostrare che non esiste. C'è chi con telefono alla mano, durante la guida, segue le ambulanze in corsa, o chi addirittura prova a entrare negli ospedali per dimostrare la mancanza di ricoveri.