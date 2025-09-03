Logo Tgcom24
CADUTI IN MARE DA GOMMONE

Nave Ong sbarca a Lampedusa: a bordo 41 migranti, sette dispersi

03 Set 2025 - 08:43
© Ansa

© Ansa

La nave Ong Aurora Sar, con a bordo 41 migranti, tra eritrei, etiopi, malesi e sudanesi soccorsi nel canale di Sicilia, è sbarcata a Lampedusa, destinazione assegnata per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle persone a bordo. I migranti hanno raccontato che sette loro compagni di viaggio, a causa del mare agitato, sono caduti in acqua e non è stato possibile aiutarli a risalire sul gommone. La traversata era iniziata nella tarda serata del 27 agosto da Zuara in Libia, dopo aver pagato 800 euro a testa. 

