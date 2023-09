Naufragio di Cutro, Frontex: "L'Italia aveva gli stessi nostri dati"

La consulenza della Procura

Secondo quanto ricostruito nella consulenza tecnica depositata in Procura, firmata dall'ammiraglio Salvatore Carannante, a non quadrare sarebbero la posizione e la rotta indicate dal velivolo europeo alle autorità italiane. In base alle indicazioni Frontex, il barcone Love Summer a quella velocità e con quel tragitto avrebbe dovuto trovarsi nello Jonio catanzarese del golfo di Squillace all'altezza di Copanello verso le sette del mattino.