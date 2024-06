Natisone, il legale della famiglia di Cristian Molnar: "Con soccorsi tempestivi, i ragazzi sarebbero vivi"

Intanto, per il nono giorno, proseguono le ricerche nel Natisone per trovare Cristian. I soccorritori, favoriti dal bel tempo, hanno sezionato il fiume in modo da procedere - adesso che le condizioni di visibilità lo permettono - andando per esclusione dal ponte Romano verso valle. I sommozzatori dei vigili del fuoco in acqua, i fluviali in superficie, i volontari della protezione civile sulle sponde stanno mappando tutte le aree, procedendo progressivamente per sezioni verso la confluenza con il Torre. Nel fine settimana l'assetto resterà immutato. Se le ricerche resteranno senza esito, domenica sera, al termine del decimo giorno di ricerche, saranno fatte delle valutazioni. Lo sforzo è stato imponente: si sono mossi ogni giorno dagli ottanta ai cento soccorritori, con elicotteri, droni, imbarcazioni e unità cinofile.