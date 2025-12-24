Natale al risparmio per il ceto medio: regali ridotti, tavole più semplici, spese sotto controllo

Tra i banchi incontra Lucia, 57 anni, insegnante, alle prese con gli ultimi acquisti per il cenone. "Ho riempito un sacchetto piccolo e ho già speso 50 euro. Sale tutto, tranne lo stipendio", racconta la donna, ammettendo di aver dovuto ridurre ogni voce di spesa. "Ho tagliato su regali e pranzi, non è bello emotivamente".