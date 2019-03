Nasce il "neoirrealismo", il nuovo cinema dove gli attori pagano per recitare

Attori non professionisti che anziché essere pagati per le loro performance, pagano per poter essere scritturati in un film. È questa la trovata del regista di Bitonto Gianvito Leone, in arte Jean Leon, che da cinque anni lavora a "I passi della vita" un lungometraggio ambientato in Puglia che viene girato senza le assicurazioni né i regolari permessi.



Ad occuparsi di questa storia è l’inviata di "Striscia la Notizia", Rajae Bezzaz che ha ironicamente definito "neoirrealismo" questo nuovo genere cinematografico creato dal regista. "Sono io il responsabile della situazione, miglioreremo su tutto", dichiara Jean Leon.



E mentre alcuni attori ammettono di aver accettato "accordi alla buona" pur di partecipare a questo progetto, altri denunciano la mancanza di professionalità: "Si fa così un film? Si chiedono assicurazioni e permessi, in questo modo non c'è credibilità".