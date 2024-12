Su TikTok i video delle sue evasioni, i carabinieri arrestano 56enne napoletano

Era ai domiciliari per droga, ma nonostante questo spesso usciva di casa, immortalando le sortite in video che poi pubblicava su TIkTok. I carabinieri, però, proprio attraverso il social l'hanno scoperto, e così per un 56enne di Lettere, in provincia di Napoli, si sono aperte le porte del carcere. I militari hanno certificato e comunicato al tribunale ben sei evasioni.