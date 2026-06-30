Napoli, uomo armato tra la folla in pieno centro

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate alle forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane, vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio, aggirarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana impugnando quella che sembra essere un'arma lunga, simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi fuggi generale, con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere, finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli.