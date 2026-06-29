Salerno, in prognosi riservata 11enne investito da auto pirata

È ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santobono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era alla guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità del conducente che, dopo l'investimento, si è allontanato senza prestare soccorsi.