Università di Napoli, abusi su studentesse: arrestato tecnico di laboratorio

La ragazza aveva infatti denunciato di essere stata accarezzata e palpeggiata nelle parti intime dal tecnico di laboratorio nel novembre del 2021, all'interno dell'Università.

Le indagini - Le indagini, svoltesi in collaborazione con gli organismi universitari (che, tra l'altro, avevano tempestivamente e cautelativamente disposto, la sospensione del dipendente per 30 giorni e il successivo trasferimento ad altra sede, non a contatto con studenti) hanno consentito di acquisire gravi indizi circa le condotte tenute negli anni da parte del tecnico in danno di altre 5 giovani studentesse, secondo le stesse modalità.