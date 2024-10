Napoli, turista svizzero in ospedale con le gambe fratturate: è caduto a terra dopo uno scippo

Si è fratturato entrambe le ginocchia dopo essere caduto a seguito di una rapina. È successo nella notte del 5 ottobre, intorno all'una, a Napoli, in via Pignatelli San Giovanni Maggiore, nella zona dei Decumani, cuore della movida partenopea. Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri ancora da verificare, pare che una persona a bordo di uno scooter avrebbe sottratto lo smartphone a un turista svizzero 32enne. Durante lo scippo, la vittima sarebbe caduta ed è stata ricoverata nell'ospedale Vecchio Pellegrini con le gambe fratturate. Per il turista 41 giorni di prognosi e ricovero per la frattura della rotula chiusa sinistra e frattura del ginocchio sinistro. Indagini in corso da parte dei carabinieri.