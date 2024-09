Mestre (Venezia), per sventare una rapina giovane morto accoltellato

Sul posto, riferiscono alcuni quotidiani locali, sono intervenuti gli operatori del Suem 118, ai quali il 26enne è subito apparso in gravissime condizioni, ed è deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. L'altro aggredito avrebbe riportato ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Le due vittime frequentavano il centro sociale "Rivolta" di Marghera, che oggi su Facebook esprime "un dolore che toglie le parole".