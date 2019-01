Napoli, telecamere e giornalista respinti e costretti a interrompere la diretta: "Se mandate in onda, vi querelo"

Incidente increscioso durante “Pomeriggio Cinque”. Nella puntata di venerdì 18 gennaio, Barbara D’Urso ha risposto a una mail di disperazione, quella di Clara, novantenne napoletana che vive senza luce e senza riscaldamento a causa delle condizioni di indigenza in cui versa. Non può usare neanche l’ascensore perché non poteva permettersi le spese condominiali.



In collegamento da inizio programma dalla casa di Clara, però, la giornalista Cristina Battista, inviata sul posto, si è vista fermare e minacciare di querele verbalmente da un uomo e una donna che sono arrivati e hanno intimato di fermare tutto. “Barbara, se sei in diretta ti querelo subito”.



Queste le minacce rivolte direttamente alla conduttrice. La troupe del programma non ha potuto fare nient’altro se non interrompere la diretta e tornare in studio: “Volevamo solo dare una mano a una signora anziana. Non abbiamo buttato giù la porta, siamo stati invitati da Clara”.