Acilia: la storia di Angelo, il 73enne costretto a mendicare dai vicini di casa

Il 2019 per Angelo, 73enne ex giardiniere di Acilia, ha segnato la fine di un incubo. Sì, perché da tempo l’anziano era costretto da una coppia di suoi vicini - marito e moglie - a mendicare davanti alla farmacia della frazione di Roma e a consegnare loro tutti i soldi che riusciva ad elemosinare, oltre a tutta la sua pensione. Una pugnalata alle spalle, visto che quegli stessi vicini erano stati aiutati da Angelo in passato.



È lui stesso in collegamento con “Pomeriggio Cinque” a raccontare la truffa disumana: “Mi hanno costretto a farlo, perché mi avevano convinto che avrei potuto perdere la casa e si erano offerti di aiutarmi, invece era una truffa. Pensavo fossero amici, ci conosciamo da anni, conosco i loro padri e conoscevo i loro nonni. Si sono rivelati solo dei mascalzoni”. La storia di Angelo però ha un lieto fine, perché qualcuno ad Acilia si è insospettito quando ha visto l’anziano chiedere l’elemosina e ha immediatamente avvisato i carabinieri, che lo hanno salvato.