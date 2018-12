Napoli, stupro con droga: arrestati un ristoratore e la sua complice

La polizia ha arrestato un ristoratore di 56 anni e la sua presunta complice, di 23, per aver somministrato cocaina e Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro", a una giovane donna per indurla ad avere rapporti sessuali inconsapevoli. I due sono accusati di violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente, che sarebbero avvenute nel ristorante gestito dall'uomo. La vicenda è accaduta a Sorrento, in provincia di Napoli.