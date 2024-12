A Napoli si ripete il prodigio del sangue di San Gennaro

Il sangue del santo, contenuto in una ampolla e custodito nella teca all'interno della Cappella, nella chiesa cattedrale di Napoli, si scioglie in tre diverse occasioni. Quello di dicembre è il terzo "miracolo" dell'anno, dopo quello del sabato che precede la prima domenica di maggio e del 19 settembre, giorno in cui si celebra Gennaro, Martire e santo patrono della città.