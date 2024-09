Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto

Il sangue è custodito in un'ampolla conservata in una cappella del duomo della città partenopea e si ritiene fosse stato raccolto da una pia donna, pare la sua nutrice, che lo consegnò all'allora vescovo di Napoli. La reliquia è conservata, tutt'oggi, in due ampolle custodite in una cassaforte con doppia serratura nel Duomo di Napoli: una è riempita per tre quarti, mentre l'altra è semivuota perché parte del suo contenuto fu sottratto da re Carlo III di Borbone che lo portò con sé in Spagna. I grumi rappresi, scuri e solidi si sciolgono in tre occasioni quando il sangue ribolle e assume il colore rosso vivo.