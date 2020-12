Napoli, sequestrate dalla Gdf 3.456 pillole "anti-Covid" senza autorizzazione

Venivano spacciati per farmaci "anti-Covid", erano in confezioni con istruzioni scritte esclusivamente in lingua cinese e la Guardia di finanza di Napoli li ha trovati in un negozio di parrucchiere nella zona orientale della città, la China town partenopea. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno sequestrato le 144 confezioni trovate, che contenevano 3.456 pillole, commercializate senza alcuna autorizzazione.